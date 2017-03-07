Завтра відбудеться екстрене засідання Радбезу ООН через чергові запуски ракет КНДР

Як повідомляє Deutsche Welle, в понеділок, 6 березня, Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй (ООН) Антоніу Гутерріш засудив чергові ракетні випробування Північної Кореї. Він поставив вимогу до Пхеньяну в подальшому відмовитися від таких "провокацій".

"Такі дії порушують резолюції Ради Безпеки і серйозно підривають мир і стабільність у регіоні", - заявив представник генсека ООН.

Раніше того ж дня КНДР здійснила запуск чотирьох ракет у бік Японського моря. За даними Токіо, три з них потрапили в 200-мильну зону, що перебуває під контролем Японії.

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У Пхеньяні заявили, що провели ракетні випробування як "тренування" на випадок атаки з боку збройних сил США. Як повідомило північнокорейське інформаційне агентство ЦТАК, потенційною ціллю ракет були американські військові бази в Японії.

До засудження північнокорейських ракетних випробувань також приєдналися уряди Німеччини і США. Американський президент Дональд Трамп провів телефонні переговори з японським прем'єр-міністром Сіндзо Абе та виконувачем обов'язків президента Південної Кореї Хван Ге Ан.

Згідно з повідомленням, у 2016 році КНДР провела два випробування ядерної зброї і цілий ряд ракетних пусків.