Євросоюз готовий бути посередником між Росією і Грузією

Європейський Союз закликав Росію і Грузію відновити діалог і відновити нормальні відносини.

Як передає радіо «Свобода», член Єврокомісії Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР, яка побувала в Тбілісі, заявила, що Євросоюз готовий виступити в ролі посередника при врегулюванні спірних питань між Росією і Грузією.

Сполучені Штати закликали Росію і Грузію "утриматися від агресивної риторики".

За повідомленнями російських ЗМІ, Президент Росії Володимир ПУТІН в телефонній розмові з Президентом США Джорджем БУШЕМ заявив, що Москва вважає неприйнятною будь-яку підтримку іншими державами "деструктивної" – як сказав В.ПУТІН - політики Грузії.