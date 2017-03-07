У Санкт-Петербурзі 50 людей із гумовими качками вимагали відставки Медведєва (відео)
17:42, 07 березня 2017Світ
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Після публікації розслідування про "таємну імперію" голови уряду у Росії спалахнули протести.
У Санкт-Петербурзі на мітинг вийшли 50 осіб з гумовими качками / Скріншот
У Санкт-Петербурзі протестуючі крякали, водили хороводи навколо поліцейських та вимагали відставки Медвєдєва. Всього зібралось близько півсотні активістів. Про це йдеться у сюжеті ТСН.
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Мітинги у Росії почались після публікації розслідування про статки прем'єра Медвєдєва. Качок як символ протесту обрали не випадково – Медвєдєв захоплюється цими птахами.
У Санкт-Петербурзі на мітинг вийшли 50 людей із гумовими качками
Як відомо, минулого тижня Фонд боротьби з корупцією опозиціонера Олексія Навального оприлюднив розслідування, у якому йшлося про те, що урналісти до "благодійних" фондів Дмитра Медведєва були переведені щонайменше 70 мільярдів рублів грішми та майном.
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