У США проти генпрокурора подали позов через приховування зв'язків з РФ

Позов був направлений від імені Американської ради з громадянських свобод в адвокатську дисциплінарну комісію Алабами. Сешнс є членом колегії адвокатів цього штату з 1973 року, повідомляє ТСН з посиланням на The Washington Post.

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Дисциплінарна комісія з п'яти членів визначить, чи є скарга належною, після чого документ направлять Сешнсу, який повинен буде дати письмову відповідь.

Потім почнеться розслідування комітету з розгляду скарг і канцелярії генерального радника, після чого в ході закритих слухань будуть представлені докази і свідчення свідків. Ці підрозділи винесуть свої рекомендації вже безпосередньо в дисциплінарну комісію, яка визначить, чи слід накласти санкції.

Згідно з статусом комісії, вона має право призначити покарання від догани до позбавлення права займатися адвокатською діяльністю — тимчасово або постійно.

Нагадаємо, генпрокурор і міністр юстиції США Джеф Сешнс взяв самовідвід у розслідуванні можливих зв'язків виборчого штабу президента Дональда Трампа з Росією.

Раніше повідомлялося, що за даними видання The Washington Post, новий генпрокурор США Джеф Сешнс двічі перед президентськими виборами минулого року зустрічався з послом Росії Сергієм Кисляком, але замовчав це під час слухань щодо затвердження на посаді.