Генпрокурор США спілкувався з російським послом і приховав це під присягою – The Washington Post

Новий генпрокурор США Джеф Сешнс двічі перед президентськими виборами минулого року зустрічався з послом Росії Сергієм Кисляком, але замовчав це під час слухань щодо затвердження на посаді. Про це пише видання The Washington Post, посилаючись на джерела в Мін'юсті США.

Читайте такожКандидат на пост глави Нацрозвідки США назвав Росію одним із головних викликів

Одна з приватних зустрічей відбулася у вересні минулого року, коли Сешнс прийняв Кисляка у своєму кабінеті. На цей час, за даними американської розвідки, припав пік російських кібератак, пов'язаних з президентськими перегонами.

Автори матеріалу пояснюють, що ця інформація може спровокувати нові заклики членів Конгресу до призначення спеціального прокурора, який займеться розслідуванням імовірної ролі Росії у президентських виборах 2016 року. Як генеральний прокурор Сешнс курирує Міністерство юстиції і ФБР, що розслідують російське втручання в кампанію і зв'язки оточення Трампа з РФ. Досі він чинив опір закликам взяти самовідвід.

Коли Сешнс спілкувався Кисляком в липні та вересні, сенатор був старшим членом впливового Комітету з питань збройних сил, а також одним з провідних зовнішньополітичних радників Трампа.

На слуханнях щодо його затвердження на посаді генпрокурора 10 січня Сешнса запитали, що б він робив, коли дізнався, що хто-небудь з оточення Трампа контактував з російським урядом у ході кампанії 2016 року.

"Я не знаю про такі випадки... я не спілкувався з росіянами", - відповів він.

Кілька членів Демократичної партії в Палаті представників уже закликали його подати у відставку. Лідер демократів Ненсі Пелосі заявила, що Сешнс збрехав під присягою.

Сам Сешнс після публікації The Washington Post випустив заяву, у якій назвав цю інформацію брехнею.

Як повідомляв УНІАН, колишній радник з національної безпеки Майкл Флінн пішов у відставку 13 лютого після того, як стало відомо про його можливе обговорення під час телефонної розмови з послом Росії Сергієм Кисляком скасування санкцій США проти Росії.