Конституційний референдум у Туреччині намічено на 16 квітня

Референдум щодо внесення змін до Конституції Туреччини заплановано на 16 квітня.

Як передає агентство Анадолу, про це повідомив голова Вищої виборчої комісії Туреччини Саді Гювен.

Згідно із законодавством, референдум проводиться в першу неділю після закінчення 60 днів після оприлюднення рішення в офіційному віснику уряду - Resmi Gazete.

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Також Гювен повідомив, що в країні офіційно зареєстровано 55,337 мільйона виборців, для яких буде створено 164 тисяч виборчих дільниць.

За кордоном перебуває 2,929 мільйона турецьких виборців, які зможуть скористатися правом голосу в 119 диппредставництвах Туреччини в 57 країнах світу або в 32 контрольно-пропускних пунктах країни.

Голосування за кордоном буде організовано з 27 березня до 9 квітня, а на КПП – з 27 березня до 16 квітня.

Як повідомляв УНІАН, у Туреччині в даний час діє Конституція від 1982 року, яка була ухвалена після військового перевороту 1980 року.

Проект нової Конституції і реформи державного устрою передбачає перетворення парламентської республіки на державу з президентською формою правління. Робота над проектом була відновлена після спроби державного перевороту, здійсненого влітку минулого року.

Довідка УНІАН. 15 липня 2016 року група військових спробувала встановити контроль над двома найбільшими містами Туреччини - Анкарою і Стамбулом. Над столицею Туреччини за наказом змовників було піднято в повітря військові вертольоти і літаки, також у місто було введено танки.

Почалася стрілянина, пролунали перші вибухи. Приблизно в той самий час у Стамбулі військові під командуванням повстанців перекрили два мости через Босфор. Бронетехніку змовників підігнали до міжнародного аеропорту Стамбула "Ататюрк". Аеропорт тимчасово припинив роботу.

На ранок наступного дня влада оголосила, що заколот придушено. В лавах армії почалася масштабна чистка, кількість заарештованих обчислюється тисячами. Крім військових, були арештовані або звільнені держслужбовці, судді, професори університетів і журналісти.

Як заявила офіційна влада Туреччини, невдала спроба перевороту, який намагалися здійснити турецькі військові, обійшлася країні в 100 мільярдів доларів.