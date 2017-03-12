Кілька сотень турків виступили з протестом в Роттердамі

Протестувальники зібралися біля консульства після того, як влада Нідерландів не дозволили двом турецьким міністрам - спочатку главі МЗС Туреччини Мевлюту Чавушоглу, а пізніше міністру у справах сім'ї та соціальної політики Туреччини Фатімі Бетюль Саям Кайе - зустрітися з проживаючими в Роттердамі співгромадянами, повідомляє Російська служба бі-бі-сі.

У свою чергу, міністерство закордонних справ Туреччини заявило, що не бажає повернення в Анкару посла Нідерландів, який в даний час знаходиться за межами Туреччини.

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За заявою МЗС Туреччини, доступ до резиденції посла Нідерландів в Анкарі зараз з міркувань безпеки перекритий. Також оточені посольство Нідерландів в Анкарі і консульство на популярній у туристів вулиці у Стамбулі.

Чавушоглу збирався переконати турецьких громадян, які проживають у Нідерландах, підтримати зміни до конституції країни, які значно розширюють повноваження президента. Референдум призначено на 16 квітня.

Рішення про заборону турецьким політикам проводити зустріч з виборцями були прийняті перед призначеними на 15 березня виборами в парламент Нідерландів, на яких перемогу може здобути Партія свободи Герта Вілдерса, який закликав "зупинити іслам" і "зробити Голландію знову великою".

"Тепер Нідерланди бачать, що турки - не нідерландці. Вони мають наші паспорти, але до нас не належать", - так Вілдерс прокоментував рішення влади країни заборонити турецьким міністрам зустріч зі співгромадянами.

На цьому тижні Вілдерс разом зі своїми прихильниками провів акцію біля посольства Туреччини в Гаазі. Голландські націоналісти виступали проти планів Анкари провести агітацію серед громадян Туреччини, які проживають в європейських країнах, з тим, щоб вони підтримали поправки до конституції.