Зірваний прапор і "неправильне кіно": дипломатичний скандал між Туреччиною та Нідерландами набирає обертів

У Нідерландах назвали дивними дії уряду Туреччини і заявив про необхідність зробити все можливе для деескалації напруження між країнами. Таку думку висловив прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, пише NOS.

"Я наче опинився в якомусь неправильному кіно", - сказав він, додавши, що зробить все можливе, аби розрядити ситуацію. "Я ніколи не був у такій ситуації, але ми хочемо бути наймудрішою із сторін", - додав він.

У той же час, що стосується видворення із країни міністра у справах сім’ї та соцполітики, що Рютте заявив: "Вона була небажаним гостем тут".

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У той же час у Туреччині стартували масові протести біля генконсульства Нідерландів у Стамбулі. Мітингарі навіть зірвали з даху дипмісії прапор цієї країни і замінили його на турецький, повідомляє Anadolu.

Нагадаємо, біля турецького консульства у Роттердамі місцева влада застосувала кінну поліцію і водомети, щоб завершити акцію протесту кількох сотень прихильників президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Протестувальники зібралися біля консульства після того, як влада Нідерландів не дозволила двом турецьким міністрам зустрітися зі співгромадянами, які проживають у Роттердамі.

В Нідерландах проживають близько 400 тис. вихідців з Туреччини.

Пізніше правоохоронці не пустили міністра Туреччини у справах сім'ї та соціальної політики Фатму Бетюль Сайян Кайя на територію турецького консульства. Видання повідомляє, що міністра зупинили за 30 метрів до дипмісії. Чиновниця була змушена у супроводі поліцейських покинути Нідерланди після кількагодинних переговорів із правоохоронцями. Зазначається, що напруження між Туреччиною та Нідерландами наростає через заборону виступів турецьких урядовців у Роттердамі перед квітневим референдумом щодо конституційної реформи в Туреччині.