Ердоган звинуватив ЄС у "хрестовому поході" проти ісламу

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган звинуватив Європейський Союз у початку "хрестового походу" проти ісламу.

Так він прокоментував ухвалу Європейського суду в Люксембурзі від 14 березня, якою європейським роботодавцям було дозволено забороняти своїм працівникам носити на робочому місці хустки та інші релігійні символи, передає Deutsche Welle.

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"Дорогі мої брати, розпочалась битва між хрестом та півмісяцем. Інших пояснень бути не може", - заявив Ердоган у четвер, 16 березня, виступаючи перед прихильниками у місті Сакар'я. "Європа швидко відкочується у дні, які передували Другій світовій війні", - додав він.

Крім того, у телевізійній промові до своїх прихильників ввечері у четвер президент Туреччини звернувся до прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте, партія якого здобула перемогу на парламентських виборах, що відбулись 15 березня. "Рютте! Нехай твоя партія і посіла перше місце на виборах, але ти маєш знати, що ти втратив Туреччину як свого друга", - заявив Ердоган.

Нагадаємо, віце-прем'єр Туреччини Нуман Куртулмуш заявив, що його країна змушена призупинити дипломатичні контакти на високому рівні з Нідерландами на тлі дипломатичного конфлікту.

11 березня Нідерланди не дозволили спочатку главі МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу, а пізніше міністру у справах сім'ї та соціальної політики Туреччини Фатімі Бетюль Саям Кайе - виступити в Роттердамі перед громадянами Туреччини, які проживають у Нідерландах. Турецькі чиновники збиралися переконати своїх співгромадян підтримати зміни до Конституції Туреччини, які значно розширюють повноваження президента. Референдум з цього питання призначено на 16 квітня.

Раніше в Австрії, Німеччині та Швейцарії також заборонили виступи турецьких офіційних осіб, пославшись на можливі проблеми безпеки.

Після цього президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган прирівняв Нідерланди до "банановій республіці", зажадав від міжнародних організацій ввести санкції проти цієї країни і звинуватив країни Заходу в ісламофобії. "Я говорив, що з нацизмом покінчено, але я помилявся, нацизм живий на Заході", - заявив він.