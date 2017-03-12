Дипломатичний скандал Туреччини та Нідерландів: Ердоган звинуватив Захід в озброєнні терористів

Про це повідомляє Анадолу. Эрдоган вважає, що влада Нідерландів приносить в жертву виборам відносини з Туреччиною.

За його словами, влада Нідерландів перейшла всі межі. «Дійшло до того, що генконсула не випускали з будівлі дипмісії Туреччини. Все це говорить про те, що нацизм на Заході відроджується. Чим влада Нідерландів може пояснити свої кроки? Туреччина відповість на це. Влада Нідерландів нарешті навчиться нормам дипломатії», - зазначив президент.

«Думаю, що і 250 тисяч турків, що проживають у Нідерландах, скажуть своє слово на виборах 15 березня в цій країні», - сказав Ердоган.

Президент Туреччини зазначив, що події останніх днів – "наочна демонстрація ісламофобії".

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«Вороги Анкари слабшають у міру посилення Туреччини. Захід озброює всіх терористів на Близькому Сході. Незважаючи на те, що Захід все ще заперечує цей факт, у Анкари є документальні свідоцтва поставок зброї. Є і фотографії, на яких терористи одягнені в уніформу, що вироблена в цих країнах. Кого ви обманюєте? Нам добре відома ваша суть», - продовжив він.

Як повідомляв УНІАН, біля турецького консульства у Роттердамі місцева влада застосувала кінну поліцію і водомети, щоб завершити акцію протесту кількох сотень прихильників президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

Протестувальники зібралися біля консульства після того, як влада Нідерландів не дозволила двом турецьким міністрам зустрітися зі співгромадянами, які проживають у Роттердамі. В Нідерландах проживають близько 400 тис. вихідців з Туреччини.

Пізніше правоохоронці не пустили міністра Туреччини у справах сім'ї та соціальної політики Фатму Бетюль Сайян Кайя на територію турецького консульства. Видання повідомляє, що міністра зупинили за 30 метрів до дипмісії.

Чиновниця була змушена у супроводі поліцейських покинути Нідерланди після кількагодинних переговорів із правоохоронцями. Зазначається, що напруження між Туреччиною та Нідерландами наростає через заборону виступів турецьких урядовців у Роттердамі перед квітневим референдумом щодо конституційної реформи в Туреччині.