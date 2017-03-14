Туреччина призупинила дипвідносини з Нідерландами і подумує про перегляд угоди з ЄС про міграцію

Як повідомляє «Бі-бі-сі», про це заявив турецький віце-прем'єр Нуман Куртулмуш. Він також заявив про можливість перегляду угоди з Євросоюзом про міграцію.

"Ми робимо те ж саме, що роблять і вони по відношенню до нас. Ми не дозволимо рейсам з дипломатами з Нідерландів приземлятися в Туреччині або використовувати наш повітряний простір. Ті, хто створили цю кризу, несуть відповідальність за її врегулювання", - сказав Куртулмуш.

У суботу нідерландська влада не дозволила двом турецьким міністрам - спочатку главі МЗС Туреччини Мевлюту Чавушоглу, а пізніше міністру у справах сім'ї та соціальної політики Туреччини Фатімі Бетюль Саям Кайе - виступити в Роттердамі перед громадянами Туреччини, що живуть у Нідерландах.

Влада Нідерландів не дозволила Чавушоглу в'їхати в країну, а Фатіму Бетюль Сайян Кайе ескортували до німецького кордону.

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Турецькі чиновники збиралися переконати своїх співгромадян підтримати зміни до конституції Туреччини, що значно розширюють повноваження президента. Референдум з цього питання призначено на 16 квітня.

Раніше влада Австрії, Німеччини та Швейцарії також заборонили виступи турецьких офіційних осіб, пославшись на можливі проблеми безпеки.

Після цього президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган прирівняв Нідерланди до "бананової республіки", зажадав від міжнародних організацій ввести санкції проти цієї країни і звинуватив країни Заходу в ісламофобії. "Я говорив, що з нацизмом покінчено, але я помилявся, нацизм живий на Заході", - заявив він.

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Канцлер Німеччини Ангела Меркель назвала ці висловлювання неприйнятними і висловила Нідерландам "повну підтримку і солідарність".

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте також назвав ці заяви Ердогана неприйнятними. Міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель висловив надію на те, що Туреччина "прийде до тями".

Прем'єр-міністр Данії Ларс Лекке Расмуссен відклав заплановану зустріч з турецьким колегою Біналі Їлдиримом, заявивши, що демократичні принципи знаходяться в Туреччині під жорстким пресингом.

У понеділок Нідерланди попередили своїх громадян про необхідність проявляти обережність в умовах напруженості у відносинах двох країн.