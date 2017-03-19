У США помер легендарний рок-музикант Чак Беррі

Легендарний американський рок-музикант Чак Беррі помер у віці 90 років, повідомляє BNO News з посиланням на заяву департаменту поліції округу Сент-Чарльз.

За даними відомства, з будинку музиканта в Міссурі надійшов екстрений виклик. Медики, які прибули на місце виклику, знайшли музиканта, який не реагував на їхні дії.

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Лікарям не вдалося врятувати Беррі. За даними поліції, він помер о 13:26 за місцевим часом (20:30 за Києвом).

Чак Беррі вважається одним з творців рок-н-ролу. У багато чому його творчість визначила розвиток молодіжної культури 1950-х років й подальший розвиток музики.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно помер у віці 87 років Лауреат Нобелівської премії з літератури, карибський поет і драматург Дерек Уолкотт .