Снігова лавина зійшла в Туреччині: є жертви

Снігова лавина зійшла на горі Зігана на півночі Туреччини, один лижник, за попередніми даними, загинув, десять опинилися під сніговим завалом.

Як повідомляє РІА “Новости” з посиланням на інформагентство DHA, до місця події направлено групу рятувальників. Всього на момент сходження лавини на горі перебували близько 15 людей.

Зігана знаходиться в провінції Гюмшхане на півночі Туреччини.