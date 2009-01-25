Снігова лавина зійшла в Туреччині: є жертви
12:53, 25 січня 2009Світ
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На горі перебували близько 15 людей
Снігова лавина зійшла на горі Зігана на півночі Туреччини, один лижник, за попередніми даними, загинув, десять опинилися під сніговим завалом.
Як повідомляє РІА “Новости” з посиланням на інформагентство DHA, до місця події направлено групу рятувальників. Всього на момент сходження лавини на горі перебували близько 15 людей.
Зігана знаходиться в провінції Гюмшхане на півночі Туреччини.
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