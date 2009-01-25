Назвали кандидатів на Московський патріарший престол

Кандидатами на Патріарший престол обрані митрополити Місцеблюститель Патріаршого престолу митрополит Смоленський і Калінінградський КИРИЛО, Митрополит Калузький і Боровський КЛИМЕНТ і Митрополит Мінський і Слуцький ФІЛАРЕТ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова рахункової комісії митрополит Єкатеринодарський і Кубанський ІСІДОР.

Зокрема, в результаті таємного голосування за кандидатів на Московський патріарший престол КИРИЛО одержав 97 голосів, КЛИМЕНТ – 32, ФІЛАРЕТ -16.

Митрополит Крутицький і Коломенський ЮВЕНАЛІЙ набрав 13 голосів. Митрополит Київський і всієї України ВОЛОДИМИР одержав 10 голосів. Решта ієрархів одержали менше голосів.

У голосуванні взяло участь 198 делегатів.

Як повідомляв УНІАН, перші три кандидатури будуть розглянуті Помісним собором. Архієрейський Собор Російської православної церкви обирав таємним голосуванням з 145 ієрархів трьох кандидатів на Московський патріарший престол. У Соборі беруть участь всі архієреї РПЦ, яких налічується понад 200, у тому числі й кілька десятків ієрархів, які керують російськими парафіями за кордоном.

Кандидат на патріарший престол має бути старше 40 років, мати вищу церковну освіту і досвід єпархіального управління.

Після Архієрейського Собору, 27-29 січня, відбудеться Помісний Собор за участю делегатів від кліру, ченців і мирян, який вже назве ім`я нового предстоятеля церкви. 1 лютого відбудеться божественна літургія з чином інтронізації новообраного предстоятеля.

15-й предстоятель РПЦ Алексій ІІ помер 5 грудня 2008 року у віці 79 років, на 19-му році первосвятительського служіння.