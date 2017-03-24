Сусідка лондонського терориста: він був нормальною сімейною людиною

Британська поліція оприлюднила ім’я нападника у центрі Лондона. Ним виявився 52-річний народжений у Британії Халід Масуд. Він був відомий поліції та спецслужбам.

Як передає Euronews, хоча Масуд не був підозрюваним у будь-якому із нинішніх розслідувань, він мав судимості раніше. Крім того, внутрішня розвідка у минулому розслідувала справу щодо його причетності до екстремізму.

Він жив у Бірмінґемі. Його сусідка, проте, не помічала в ньому нічого незвичайного.

«Він був нормальною сімейною людиною. Вранці він водив дитину до школи, доглядав свій садок. Я часто бачила, як він підстригає траву або повертається додому із крамниці”, – заявила сусідка лондонського нападника Івона Ромек.

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Так звана “Ісламська держава” взяла на себе відповідальність за злочин, заявивши, що його скоїв один з її “солдатів”.

Британська поліція здійснила 8 арештів за 6 адресами у Лондоні та Бірмінґемі у межах розслідування справи про терористичний напади у столиці. Щонайменше половину цих арештів здійснено у Бірмінґемі під час досвітніх поліційних рейдів.

Нагадаємо, що у середу терорист-одинак учинив наїзд на десятки людей на мосту через Темзу, перш ніж убити поліціянта, що охороняв парламент. Відтак нападника було ліквідовано.