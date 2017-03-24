США посилюють процедуру видачі в'їзних віз
Дональд Трамп обіцяв екстремально посилити перевірку осіб, що в'їжджають на територію США. Він виконує обіцянку, і на цей раз може вже не побоюватися втручання судів. Виключення будуть зроблені лише для громадян 38 держав.
Адміністрація США значно посилює доступ на територію США для мільйонів приїжджають зі всього світу. Про це у четвер, 23 березня, повідомляє газета The New York Times з посиланням на меморандуми для внутрішнього користування, розіслані держсекретарем Рексом Тіллерсоном по американським диппредставництвам, як повідомляє DW.
Згідно з цим меморандумом, розісланих у період з 10 по 17 березня, різко посилюються правила в'їзду до США для громадян всіх країн, за винятком 38 держав, в число яких входять Німеччина і майже вся Європа, а також Австралія, Японія, Південна Корея та ряд інших. Як зазначає New York Times, нові розпорядження розроблено на виконання меморандуму президента США Дональда Трампа від 6 березня, в якому він доручив держдепартаменту та іншим відомствам посилити перевірку в'їжджають в США.
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Відповідальність за перевірку тих осіб, які в'їжджають в США, покладається на консульських працівників. Вони повинні будуть ретельно перевіряти іноземців на предмет зв'язків з джихадистським угрупованням "Ісламська держава". Бажаючі отримати в'їзну візу в США повинні будуть повідомляти не тільки про всіх роботодавців і відвідані країни за останні 15 років, але і представити всі свої адреси електронної пошти, телефонні номери та логіни до соціальних мереж.
Адвокати вважають, що введення нових правил призведе до збільшення відмов у видачі віз, а також до значного уповільнення обробки заяв. Дональд Трамп уже двічі зазнав поразки в судах, намагаючись ввести заборону на в'їзд в США для громадян спочатку семи, а згодом шести переважно ісламських держав, зокрема Ірану, Ємену та Судану.
Президент пояснює свої дії загрозою для США з боку "ісламського радикального тероризму". Тим часом правозахисна організація "Антидифамаційна ліга" повідомляє, що в період з 2006 по 2015 рік від нападів доморощених терористів в Сполучених Штатах загинуло 295 чоловік, при цьому 206 з них стали жертвами білих расистів. Терористи, що борються проти уряду США, вбили 44, а доморощені ісламські екстремісти - 38 американців.