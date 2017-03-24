США посилюють процедуру видачі в'їзних віз

Адміністрація США значно посилює доступ на територію США для мільйонів приїжджають зі всього світу. Про це у четвер, 23 березня, повідомляє газета The New York Times з посиланням на меморандуми для внутрішнього користування, розіслані держсекретарем Рексом Тіллерсоном по американським диппредставництвам, як повідомляє DW.

Згідно з цим меморандумом, розісланих у період з 10 по 17 березня, різко посилюються правила в'їзду до США для громадян всіх країн, за винятком 38 держав, в число яких входять Німеччина і майже вся Європа, а також Австралія, Японія, Південна Корея та ряд інших. Як зазначає New York Times, нові розпорядження розроблено на виконання меморандуму президента США Дональда Трампа від 6 березня, в якому він доручив держдепартаменту та іншим відомствам посилити перевірку в'їжджають в США.

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Відповідальність за перевірку тих осіб, які в'їжджають в США, покладається на консульських працівників. Вони повинні будуть ретельно перевіряти іноземців на предмет зв'язків з джихадистським угрупованням "Ісламська держава". Бажаючі отримати в'їзну візу в США повинні будуть повідомляти не тільки про всіх роботодавців і відвідані країни за останні 15 років, але і представити всі свої адреси електронної пошти, телефонні номери та логіни до соціальних мереж.

Адвокати вважають, що введення нових правил призведе до збільшення відмов у видачі віз, а також до значного уповільнення обробки заяв. Дональд Трамп уже двічі зазнав поразки в судах, намагаючись ввести заборону на в'їзд в США для громадян спочатку семи, а згодом шести переважно ісламських держав, зокрема Ірану, Ємену та Судану.

Президент пояснює свої дії загрозою для США з боку "ісламського радикального тероризму". Тим часом правозахисна організація "Антидифамаційна ліга" повідомляє, що в період з 2006 по 2015 рік від нападів доморощених терористів в Сполучених Штатах загинуло 295 чоловік, при цьому 206 з них стали жертвами білих расистів. Терористи, що борються проти уряду США, вбили 44, а доморощені ісламські екстремісти - 38 американців.