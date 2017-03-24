"Подруга Путіна" Ле Пен прилетіла до Москви і виступила в Держдумі РФ

Глава партії «Національний фронт» і кандидат у президенти Франції Марін Ле Пен за місяць до першого туру виборів приїхала в Росію і виступила на засіданні комітету Держдуми з міжнародних справ. Вона прибула до Москви на запрошення цього комітету.

Як повідомляє ТАСС, під час виступу Ле Пен заявила, що не бачить «підстав» для ворожого ставлення влади Франції до Росії. Вона зазначила: «Росія і Франція повинні підтримувати і розвивати відносини, які пов'язують нас з давніх пір». Ле Пен додала, що «в історичній перспективі двосторонні відносини завжди розвивалися як в культурній та торговельній сферах, так і в енергетичній».

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За її словами, Росія і Франція повинні об'єднати зусилля в боротьбі з тероризмом. «Франція вже несе важкий тягар у боротьбі з ісламським фундаменталізмом», — сказала вона. Росія також вносить «незаперечний внесок в боротьбу. «Наші дві нації повинні об'єднати зусилля і дати їм гідну відсіч», — сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, Ле Пен раніше заявляла, що не вважає анексію Криму Росією незаконною. «Я абсолютно не вважаю, що анексія була незаконною: був референдум, жителі Криму побажали приєднатися до Росії», - говорила вона.