Європа шукає альтернативу російському газові

Учасники зустрічі, що проходила в Будапешті і була присвячена проекту будівництва газопроводу Nabucco задля транспортування газу з прикаспійського регіону до Європи в обхід Росії, підтвердили зацікавленість своїх країн в його будівництві, повідомляє агентство Франс Пресс.

У декларації, прийнятій за підсумками дводенної дискусії, зазначено, що учасники проекту продовжать зусилля із "створення необхідних політичних, юридичних, економічних і фінансових умов для успішної і швидкої реалізації проекту будівництва газопроводу Nabucco".

У документі також наголошується, що учасники проекту "Вітають прямі іноземні інвестиції і передачу ноу-хау і технологій", які можуть знадобиться для його реалізації.

Особливо наголошується в заяві необхідність "активізувати співпрацю між ЄС, його державами-членами, Туреччиною, Грузією, країнами Каспійського регіону і Близького Сходу" з метою створення "ефективного енергетичного партнерства".

Проект Nabucco, в якому беруть участь 15 країн, передбачає транспортування середньоазіатського та каспійського газу до європейських країн через Азербайджан, Грузію, Туреччину, Болгарію, Угорщину, Румунію і Австрію, нагадує РІА "Новости". Він стане продовженням вже збудованого газопроводу Баку-Тбілісі-Ерзурум.

Після того, як між Росією і Україною наприкінці грудня почався газовий конфлікт, призвівши до припинення постачань російського газу до Європи, представники Єврокомісії і керівники країн ЄС неодноразово заявляли про необхідність швидкого будівництва альтернативних маршрутів постачань газу, насамперед - газопроводу Nabucco.