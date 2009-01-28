Виступ Путіна відкриє економічний форум у Давосі

У швейцарському Давосі в середу відкривається традиційний Всесвітній економічний форум. Представники провідних країн світу і керівники крупних компаній обговорюватимуть перспективи глобальної економіки в умовах світової кризи.

Форум відкриє виступ прем`єр-міністра Росії Володимира Путіна, який, як очікується, змалює ситуацію в російській економіці, виступить з пропозиціями про можливі шляхи виходу з кризи, а також торкнеться теми енергобезпеки. У роботі форуму візьме участь також прем`єр Держради КНР Вень Цзябао.

Радіо Свобода