Ізраїль атакував тунелі на кордоні Єгипту і Гази
09:08, 28 січня 2009Світ
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Достовірність інформації перевіряється
Ізраїльська авіація завдала удару по розташованих уздовж кордону сектора Газа та Єгипту тунелях, які використовують для контрабандного провезення зброї та продуктів. Як передає Reuters, про це повідомили жителі міста Рафах і служби безпеки ХАМАС.
Як повідомляють очевидці, обстріл відбувся рано-вранці в середу.
Представники ізраїльських збройних сил заявляють, що достовірність цієї інформації перевіряється.
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