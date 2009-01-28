Сенат США виділив $522 млрд. на порятунок економіки

Сенат США схвалив у вівторок виділення $522 млрд. на стимуляцію економіки та зменшення рівня безробіття. Як передає Reuters, пакет планується прийняти разом з $365,6 млрд., виділення яких ще належить схвалити комітету з асигнувань США.

Проект на затвердження загальної суми, що становить, таким чином, $887 млрд., буде розглянутий сенатом у найближчий день.