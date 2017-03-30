У Москві стався вибух на машинобудівному заводі, є жертви
Повідомляється, що вибухнув газовий балон.
Три людини загинули і одна постраждала під час вибуху газового балона у Москві, передає ТАСС.
"Вибух стався на території заводу "Молния" на Рязанському проспекті. В результаті вибуху газового балона три людини загинули і одна постраждала", - сказав співрозмовник агентства.
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АТ "Виробниче об'єднання "Машинобудівний завод "Молния" засновано 5 жовтня 1929 року. З 1945 року - перший серійний завод нинішньої держкорпорації "Росатом" в області виготовлення нестандартного обладнання для АЕС, також виробляє спеціалізовані технічні засоби для силових відомств (Міноборони Росії, ФСБ Росії) і продукцію цивільного призначення.