Екс-генсек НАТО закликав США активніше грати роль поліцейського для підтримки безпеки у світі

Колишній генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Андерс Фог Расмуссен закликав США активніше грати роль поліцейського для підтримки безпеки у світі. Про це він написав у Twitter.

"Світ не став більш мирним місцем після вагань США впродовж восьми років. Нам потрібен полісмен, і тільки США можуть відігравати цю роль", - заявив Расмуссен.

Читайте такожРасмуссен: потрібно посилити кордони НАТО так, щоб Росія навіть не думала про те, щоб на когось напасти

Нагадаємо, Расмуссен входить до групи «Друзі України» та є позаштатним радником президента України Петра Порошенка.

Як повідомляв УНІАН, чинний президент США Дональд Трамп під час виборчої кампанії у 2016 році заявив, що Сполучені Штати Америки не можуть бути полісменом у підтримці безпеки у світі.

"Я хочу допомогти усім нашим союзникам, але ми втрачаємо мільярди і мільярди доларів. Ми не можемо бути полісменом у світі. Ми не можемо захищати країни по усьому світу, які не сплачують нам те, чого ми потребуємо", - наголосив тоді Трамп.

Після набуття повноважень Трамп неодноразово закликав союзників США по НАТО збільшити витрати на оборону до 2% валового внутрішнього продукту.

Зокрема, нещодавно під час спільної прес-конференції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у Вашингтоні президент США заявив: “Я знову підтвердив канцлеру Меркель мою рішучу підтримку НАТО, а також необхідність нашими союзниками по НАТО перераховувати справедливу частку витрат на оборону. Багато країн заборгували величезні суми у минулі роки, і це дуже несправедливо стосовно Сполучених Штатів. Ці країни повинні сплатити те, що заборгували”, - наголосив Трамп.