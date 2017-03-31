Екс-генсек НАТО закликав США активніше грати роль поліцейського для підтримки безпеки у світі
Світ не став більш мирним місцем після вагань США впродовж восьми років.
Колишній генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Андерс Фог Расмуссен закликав США активніше грати роль поліцейського для підтримки безпеки у світі. Про це він написав у Twitter.
"Світ не став більш мирним місцем після вагань США впродовж восьми років. Нам потрібен полісмен, і тільки США можуть відігравати цю роль", - заявив Расмуссен.
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Нагадаємо, Расмуссен входить до групи «Друзі України» та є позаштатним радником президента України Петра Порошенка.
Як повідомляв УНІАН, чинний президент США Дональд Трамп під час виборчої кампанії у 2016 році заявив, що Сполучені Штати Америки не можуть бути полісменом у підтримці безпеки у світі.
"Я хочу допомогти усім нашим союзникам, але ми втрачаємо мільярди і мільярди доларів. Ми не можемо бути полісменом у світі. Ми не можемо захищати країни по усьому світу, які не сплачують нам те, чого ми потребуємо", - наголосив тоді Трамп.
Після набуття повноважень Трамп неодноразово закликав союзників США по НАТО збільшити витрати на оборону до 2% валового внутрішнього продукту.
Зокрема, нещодавно під час спільної прес-конференції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у Вашингтоні президент США заявив: “Я знову підтвердив канцлеру Меркель мою рішучу підтримку НАТО, а також необхідність нашими союзниками по НАТО перераховувати справедливу частку витрат на оборону. Багато країн заборгували величезні суми у минулі роки, і це дуже несправедливо стосовно Сполучених Штатів. Ці країни повинні сплатити те, що заборгували”, - наголосив Трамп.