Трамп виставив рахунок Меркель у 375 мільярдів доларів "за оборону" Німеччини - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп виставив рахунок канцлеру Німеччини Анґелі Меркель під час їхньої зустрічі, яка відбулась недавно. Про це пише Sunday Times із посиланням на джерело в німецькому уряді.

Зокрема, зазначається, що Трамп виставив рахунок у £ 300 млрд ($ 375 млрд), заявивши, що таку суму ФРН «заборгувала» НАТО за заходи з оборони країни.

"Загальна ідея, що стоїть за висуненням подібних вимог, полягає в тому, щоб залякати іншу сторону, проте канцлер прийняла це зі спокоєм і не стала відповідати на подібні провокації", — наводить газета слова міністра, чиє ім'я не згадується.

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У той же час один із німецьких міністрів назвав такі дії Трампа «обурливими».

Раніше, президент США Дональд Трамп заявив, що «Німеччина заборгувала Північноатлантичному альянсу величезні суми», а також що Вашингтон має отримувати «більше за ту потужну та недешеву оборону, яку надає Німеччині».

Пізніше міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн відкинула звинувачення Трампа на адресу Берліна у тому, що він заборгував «величезні суми» НАТО.

«Немає жодного боргу в рамках НАТО. Прив'язувати винятково до НАТО витрати на оборону на рівні двох відсотків ВВП, яких ми хочемо досягнути до середини наступного десятиліття, є помилковим», - заявила сьогодні глава оборонного відомства Німеччини.