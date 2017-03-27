Трамп виставив рахунок Меркель у 375 мільярдів доларів "за оборону" Німеччини - ЗМІ
Один із німецьких міністрів повідомив, що Меркель не стала відповідати "на подібні провокації".
Президент США Дональд Трамп виставив рахунок канцлеру Німеччини Анґелі Меркель під час їхньої зустрічі, яка відбулась недавно. Про це пише Sunday Times із посиланням на джерело в німецькому уряді.
Зокрема, зазначається, що Трамп виставив рахунок у £ 300 млрд ($ 375 млрд), заявивши, що таку суму ФРН «заборгувала» НАТО за заходи з оборони країни.
"Загальна ідея, що стоїть за висуненням подібних вимог, полягає в тому, щоб залякати іншу сторону, проте канцлер прийняла це зі спокоєм і не стала відповідати на подібні провокації", — наводить газета слова міністра, чиє ім'я не згадується.
Читайте такожТрамп подякував Меркель за обіцянку збільшити витрати на оборону і лідерство у підтримці НАТО
У той же час один із німецьких міністрів назвав такі дії Трампа «обурливими».
Раніше, президент США Дональд Трамп заявив, що «Німеччина заборгувала Північноатлантичному альянсу величезні суми», а також що Вашингтон має отримувати «більше за ту потужну та недешеву оборону, яку надає Німеччині».
Пізніше міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн відкинула звинувачення Трампа на адресу Берліна у тому, що він заборгував «величезні суми» НАТО.
«Немає жодного боргу в рамках НАТО. Прив'язувати винятково до НАТО витрати на оборону на рівні двох відсотків ВВП, яких ми хочемо досягнути до середини наступного десятиліття, є помилковим», - заявила сьогодні глава оборонного відомства Німеччини.