Призначено дату інавгураційного саміту "Східного партнерства"

7 травня у Празі заплановано провести інавгураційний саміт учасників ініціативи «Східне партнерство».

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам повідомив заступник глави Секретаріату Президента України Андрій ГОНЧАРУК.

За його словами, в цьому заході планує взяти участь Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

Він нагадав позицію глави держави, яка вдячна польській стороні за висунення ініціативи «Східне партнерство», але переконаний, що участь у цій ініціативі не повинна стати альтернативою членству України в Європейському Союзі, або розширенню ЄС в цілому.

Як повідомляв УНІАН, «Східне партнерство» - польсько-шведська ініціатива, представлена в травні 2008 року й схвалена на засіданні Європейської Ради (саміт глав держав і урядів країн-членів ЄС) у червні.

«Східне партнерство» має охопити 6 країн-сусідів Євросоюзу: Азербайджан, Вірменію, Грузію, Молдову, Україну, а також Білорусь за умови процесу демократизації країни.