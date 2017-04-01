Німеччина відхилила заклик США про підвищення оборонних витрат

Звернені до Німеччині та іншим країн-членів НАТО заклики адміністрації Трампа збільшити витрати на оборону, відкинуті німецькою стороною, пише Російська служба Бі-Бі-Сі.

Міністр закордонних справ Зігмар Габріель заявив, що було б дуже нереалістично сподіватися, що Німеччина буде виділяти 2% свого ВВП на військові витрати.

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Треба приймати до уваги й інші витрати [НАТО] - як, наприклад, допомога в цілях розвитку, зазначив він.

У той же час генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг підтримав заклики американців.

"Дипломатія, допомога в цілях розвитку, економічне співробітництво можуть мати важливе значення для стабільності в регіоні", - зазначив він на прес-конференції після саміту НАТО в Брюсселі.

Але крім цього, підкреслив Столтенберг, "у нас є угода країн НАТО про досягнення 2% [від ВВП, що виділяються на оборону].

"Це різні речі, - зазначив глава альянсу. - Питання не стоїть так - або розвиток, або безпека. [Нам потрібні] і розвиток, і безпека".

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Віце-президент США Майк Пенс заявив у Брюсселі, що до наступного саміту НАТО, який відбудеться там же менше, ніж через два місяці) потрібно розробити чіткі плани, що демонструють, як кожна країна-учасник альянсу має намір виконувати власні зобов'язання щодо витрат на оборону.

"Як ясно дав зрозуміти президент Трамп, для США більш неприйнятно нести на собі непропорційно велику частку оборонних витрат НАТО", - сказав він.