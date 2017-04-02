Ердоган: "ЄС – це альянс хрестоносців, який постійно бреше нам"
На думку Ердогана, підтвердженням цього є зустрічі лідерів ЄС з Папою Франциском Ватикані минулого тижня.
ЄС відмовляється приймати Туреччину, адже він є "альянсом хрестоносців". Це підтверджує факт зустрічі лідерів ЄС з Папою Франциском Ватикані минулого тижня.
Таку думку висловив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на мітингу в Анкарі, як повідомляє Hurriyet daily news.
"Вони брехали нам увесь час і продовжують це робити", - сказав він.
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Також Ердоган наголосив, що "всі лідери країн ЄС пішли до Ватикану і покірно слухали Папу".
"Тепер ви розумієте, чому вони 54 роки не хотіли приймати Туреччину в ЄС. Ситуація досить зрозуміла, це альянс хрестоносців. 16 квітня стане днем, коли ми зможемо дати оцінку цьому" - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, Ердоган пообіцяв переглянути відносини з ЄС після референдуму.
Перегляд відносин з Євросоюзом, за словами президента Туреччини, зачепить і угоду щодо біженців. Утім, Анкара сподівається на збереження економічних відносин з ЄС.