Ердоган: "ЄС – це альянс хрестоносців, який постійно бреше нам"

ЄС відмовляється приймати Туреччину, адже він є "альянсом хрестоносців". Це підтверджує факт зустрічі лідерів ЄС з Папою Франциском Ватикані минулого тижня.

Таку думку висловив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на мітингу в Анкарі, як повідомляє Hurriyet daily news.

"Вони брехали нам увесь час і продовжують це робити", - сказав він.

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Також Ердоган наголосив, що "всі лідери країн ЄС пішли до Ватикану і покірно слухали Папу".

"Тепер ви розумієте, чому вони 54 роки не хотіли приймати Туреччину в ЄС. Ситуація досить зрозуміла, це альянс хрестоносців. 16 квітня стане днем, коли ми зможемо дати оцінку цьому" - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Ердоган пообіцяв переглянути відносини з ЄС після референдуму.

Перегляд відносин з Євросоюзом, за словами президента Туреччини, зачепить і угоду щодо біженців. Утім, Анкара сподівається на збереження економічних відносин з ЄС.