Ердоган пообіцяв переглянути відносини з ЄС після референдуму

Туреччина перегляне всі політичні та урядові зв'язки з Євросоюзом після проведення в країні 16 квітня референдуму щодо змін до конституції. Про це в четвер, 23 березня, заявив президент країни Реджеп Таїп Ердоган в інтерв'ю телеканалу CNN Turk, як повідомляє DW.

За словами Ердогана, перегляд всіх політичних та урядових відносин "від А до Я" стосуватиметься й укладеної між ЄС та Туреччиною угоди щодо біженців. Утім, країна збереже економічні відносини з ЄС, додав президент Туреччини, передає інформагенція Reuters.

Нагадаємо, відносини між ЄС та Туреччиною різко погіршились після того, як влада Німеччини та Нідерландів заборонила турецьким посадовцям агітаційні виступи на їхній території. Турецькі чиновники мали намір закликати турецьких громадян, які проживають в Європі, проголосувати на референдумі за конституційні зміни. Ці зміни надають фактично необмежену владу президенту Туреччини. В Анкарі після заборон у відповідь дозволяли собі часто порівнювати такі дії цих країн з "методами нацистів". В ЄС закликали турецьких політиків до стриманості. В інтерв'ю CNN Turk Ердоган не вибачився за такі порівняння, а знову назвав дії європейських країн "фашизмом" та "нацизмом".

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Ердоган вважає запровадження владою Сполучених Штатів та Великобританії заборони на перевезення в ручній поклажі ноутбуків та планшетів пасажирам окремих авіарейсів "помилковим". Турецький президент висловив сподівання, що цю заборону невдовзі скасують.

Ердоган повідомив, що в травні зустрінеться "віч-на-віч" з представниками нової адміністрації США. Головними темами переговорів стануть ситуація в Сирії, боротьба з терористичним угрупованням "Ісламська держава" та можливість екстрадиції турецького проповідника Фетхуллаха Гюлена, який проживає в США.

Як повідомлялося, Вашингтон та Лондон заборонили пасажирам авіарейсів до США та Великобританії з окремих переважно мусульманських країн брати з собою в ручну поклажу великі гаджети, в тому числі ноутбуки та планшети. Заборона стосується і пасажирів рейсів, які вилітають з Стамбула.