Теракт у Петербурзі: росЗМІ вже починають розкручувати версію про "націоналістів з ближнього зарубіжжя"
18:54, 03 квітня 2017Світ
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Про яких саме "націоналістів" йдеться, джерело видання не уточнило.
Госпіталізація постраждалих унаслідок вибуху / REUTERS
Вибух у петербурзькому метро влаштували екстремісти, вважають джерела "Коммерсанта".
За їхніми словами, акція була влаштована екстремістами, причому не обов'язково з "Ісламської держави". За атакою могли стояти "націоналісти з ближнього зарубіжжя". Про кого саме йдеться, джерело ЗМІ не уточнило.
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Як повідомляв УНІАН, 3 квітня в метро в Санкт-Петербурзі на перегоні між станціями метро "Сінна площа" та "Технологічний інститут" пролунав вибух.
Раніше міністр охорони здоров'я РФ Вероніка Скворцова повідомила, що в результаті теракту в метро Санкт-Петербурга загинуло 10 осіб.
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Новина в сюжеті: Вибух у метро в Санкт-Петербурзі