Теракт у Петербурзі: росЗМІ вже починають розкручувати версію про "націоналістів з ближнього зарубіжжя"

Вибух у петербурзькому метро влаштували екстремісти, вважають джерела "Коммерсанта".

За їхніми словами, акція була влаштована екстремістами, причому не обов'язково з "Ісламської держави". За атакою могли стояти "націоналісти з ближнього зарубіжжя". Про кого саме йдеться, джерело ЗМІ не уточнило.

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Як повідомляв УНІАН, 3 квітня в метро в Санкт-Петербурзі на перегоні між станціями метро "Сінна площа" та "Технологічний інститут" пролунав вибух.

Раніше міністр охорони здоров'я РФ Вероніка Скворцова повідомила, що в результаті теракту в метро Санкт-Петербурга загинуло 10 осіб.