Прем'єр-міністр Грузії подав у відставку

Прем`єр-міністр Грузії Грігол МГАЛОБЛІШВІЛІ сьогодні в прямому ефірі телебачення Грузії оголосив про своє рішення піти у відставку.

Як повідомляє ІА «Новини-Грузія», прем`єр, який в січні пройшов курс лікування в Німеччині у зв`язку із захворюванням нирок, пояснив своє рішення проблемами зі здоров`ям.

Г.МГАЛОБЛІШВІЛІ повідомив, що звернувся до Президента з проханням підібрати нового кандидата на пост прем`єра, зазначивши, що сам рекомендував призначити на цю посаду нинішнього міністра фінансів Ніку ГІЛАУРІ.