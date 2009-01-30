Прем'єр-міністр Грузії подав у відставку
17:35, 30 січня 2009Світ
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У прямому ефірі
Прем`єр-міністр Грузії Грігол МГАЛОБЛІШВІЛІ сьогодні в прямому ефірі телебачення Грузії оголосив про своє рішення піти у відставку.
Як повідомляє ІА «Новини-Грузія», прем`єр, який в січні пройшов курс лікування в Німеччині у зв`язку із захворюванням нирок, пояснив своє рішення проблемами зі здоров`ям.
Г.МГАЛОБЛІШВІЛІ повідомив, що звернувся до Президента з проханням підібрати нового кандидата на пост прем`єра, зазначивши, що сам рекомендував призначити на цю посаду нинішнього міністра фінансів Ніку ГІЛАУРІ.
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