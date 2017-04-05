Психічнохворий китаєць вбив трьох осіб паличками для їжі (відео)

Китаєць, який страждає важким психічним розладом, вбив паличками для їжі трьох пацієнтів клініки. Про це повідомляє New York Post.

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Нападник на ім'я Ян Шитоу атакував інших пацієнтів, які перебували з ним у палаті та залишившись без нагляду персоналу. Шитоу зумів звільнитися від ременів, якими був прив'язаний до ліжка. Після цього він взяв залишену на тумбочці паличку для їжі, і почав наносити колючі удари сплячим сусідам.

Зупинити душевнохворого змогли санітари. Три жінки загинули, ще одна жертва вижила. Чоловіка заарештовано.

Раніше в Мадриді бик на очах тисяч глядачів завдав важкі травми тореадору.