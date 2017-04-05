У Росії хочуть заборонити користуватися соцмережами дітям до 14 років

В законодавчих зборах Ленінградської області розроблено законопроект, що вводить, в числі іншого, заборону на користування соцмережами дітям до 14 років, як повідомляє "Медуза".

Документ, як повідомив РІА "Новости" його автор, депутат регіонального парламенту Володимир Петров, передбачає, що власник сервісу при реєстрації російських чи іноземних користувачів буде зобов'язаний перевірити їхні паспортні дані.

Загальногромадянські паспорти в Росії видаються з 14 років, таким чином, особи молодше цього віку, в разі прийняття законопроекту, користуватися соцмережами не зможуть.

У разі порушення вимоги про перевірку паспортних даних, пропонується стягувати з юридичних осіб штраф у розмірі від 100 тисяч до 300 тисяч рублів.

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Також законопроект дозволяє вести тільки одну персональну сторінку в соцмережі, і тільки під справжнім ім'ям і прізвищем.

Користувачам, які молодші 18 років, пропонується заборонити вступати в спільноти з не призначеним для дітей контентом. За порушення цього правила передбачається штраф із батьків порушника у розмірі до двох тисяч рублів.

«Известия» написали, що законопроект планується внести на розгляд Держдуми 5 квітня. Однак в законодавчих зборах Ленінградської області повідомили РІА Новини, що проект Петрова поки не надійшов навіть на розгляд регіонального парламенту. У Держдуму законопроект може бути внесений лише після того, як відповідне рішення ухвалять законодавчі збори Ленінградської області.