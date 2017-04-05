Під Вашингтоном біля авіабази розбився винищувач F-16

Літак F-16 американських ВПС розбився в середу вранці в штаті Меріленд. Про це з посиланням на місцеву владу повідомляє The Washington Post.

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Чиновник американських військово-повітряних сил, який побажав залишитися анонімним, сказав, що розбився винищувач F-16 зі 113-го бойового крила Національної гвардії ВПС. Літак зазнав аварії в безлюдній місцевості приблизно в 5-6 милях на північний захід від Нешнл-Харбор.

Прес-секретар пожежного департаменту імені принца Джорджа Марк Бреді сказав в інтерв'ю каналу NBC4, що він не знає, рухався літак в напрямку до або з розташованої неподалік Об'єднаної авіабази "Ендрюс". На цій базі знаходиться штаб-квартира 113-го винищувального авіаполку.

За його словами, пілота, що катапультувався, підібрав і транспортував до шпиталь військовий вертоліт.