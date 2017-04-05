Радбез ООН завершив дебати щодо хіматаки в Сирії без ухвалення резолюції

Рада безпеки ООН завершила обговорення, але не стала голосувати щодо проекту резолюції з приводу повідомлень про повітряний удар із застосуванням хімічної зброї в Сирії, пише Радіо Свобода.

За повідомленнями агентств, після того, як цей проект різко відкинула Росія, над його текстом продовжують роботу і винесуть на голосування пізніше – можливо, вже ввечері в середу за місцевим часом Нью-Йорка, хоча термінів дипломати не називали.

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На засіданні постійний представник США в ООН Ніккі Хейлі різко розкритикувала Росію і Китай за те, що раніше вони вже багато разів ветували схожі резолюції щодо Сирії, в яких ішлося про хоч якусь вину сирійської влади президента Башара аль-Асада. Показавши фотографії дітей, що постраждали внаслідок хімічного удару, вона наголосила, що, "якщо нічого не робити, такі удари будуть тривати". За її словами, Асад не має ніяких заохочень припиняти хімічні удари, доки Росія продовжує захищати його режим від наслідків таких дій.

При цьому Хейлі наголосила: "Коли ООН послідовно нездатна виконати свій обов’язок і діяти колективно, в житті держав настає час, коли ми змушені самі взятися до дії". Вона не уточнила, які дії має на увазі.

Постійний представник Великої Британії в ООН Метью Райкрофт теж розкритикував Росію за те, що вона поклала відповідальність на сирійську опозицію, заявивши, що літаки режиму Асада вдарили по складу боєприпасів опозиції. Але, наголосив він, "ми не бачили нічого, що наводило б на думку про те, що будь-які недержавні сили в Сирії мають таку хімічну зброю, що могла б викликати симптоми, які ми бачили вчора".

Заступник постійного представника Росії в ООН Володимир Сафронков, натомість, назвав ці та інші заяви британського представника "абсолютно безвідповідальними, зневажливими і непрофесійними". Він також заявив, що фото й відеоматеріали з місця нападу були "очевидною постановкою".

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Перед початком розгляду проекту резолюції Міністерство закордонних справ Росії назвало його категорично неприйнятним.

Як заявила речниця МЗС Росії Марія Захарова, цей проект, який подали США, Велика Британія і Франція, "антисирійський", ґрунтується на "фейковій інформації" і може ще більше розбурхати і так непросту військово-політичну ситуацію і в Сирії, і в регіоні, заявила вона.

Раніше в середу Росія, що є союзником влади президента Сирії Башара аль-Асада і вступила у громадянську війну в Сирії на його боці проти всіх його супротивників, підтримала позицію Дамаска й заявила, що той удар у місті Хан-Шейхун у провінції Ідліб дійсно здійснила авіація сирійських урядових сил, але його ціллю був завод і склад боєприпасів.

Як повідомляв УНІАН, Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини повідомив, що кількість загиблих внаслідок ймовірної хімічної атаки в місті Хан-Шейхун зросла до 72 людей.