Лавров запевнив, що жертв серед росіян у результаті ракетного удару по Сирії немає

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров повідомив, що жертв серед росіян у результаті американського ракетного удару по Сирії немає.

Як передає кореспондент УНІАН у РФ, про це він заявив на прес-конференції.

«Стосовно жертв серед російських військовослужбовців - про них нічого не відомо. Судячи з усього, таких жертв немає», - сказав Лавров.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 квітня, вночі Сполучені Штати Америки завдали ракетного удару по авіабазі у Сирії у відповідь на ймовірну атаку з використанням хімічної зброї на місто, що утримується повстанцями.

Пентагон заявив, що 59 крилатих ракет «Томагавк» були випущені о 04:40 за сирійським часом з есмінців у східній частині Середземного моря. У відомстві зазначили, що російські військові, які підтримують сирійський уряд, були поінформовані заздалегідь про цей крок з боку США.

У заяві Пентагону відзначається, що ракети були випущені по літаках, ангару, заправних станціях, складах техніки і озброєнь і засобах ППО на сирійській військовій базі Шайрат.

У Кремлі назвали удари США по Сирії «агресією проти суверенної держави в порушення норм міжнародного права під надуманим приводом».

У МЗС РФ заявили, що відмовляються від меморандуму з США про забезпечення безпеки польотів у Сирії.