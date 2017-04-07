Росія обіцяє посилити ППО в Сирії

Після американського удару по авіабазі "Шайрат" в Сирії Міноборони Росії пообіцяло посилити систему протиповітряної оборони об'єктів сил Асада. Про це заявив представник відомства Ігор Конашенков, передає "ТАСС".

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"Для прикриття найбільш чутливих об'єктів сирійської інфраструктури найближчим часом буде реалізовано комплекс заходів щодо зміцнення та підвищення ефективності системи протиповітряної оборони сирійських збройних сил", - сказав представник відомства.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня Збройні сили США завдали ракетного удару по авіабазі урядових військ президента Башара Асада. Два військових кораблі США, розташовані в Середземному морі, випустили щонайменше 50 ракет "Томагавк".

Перед цим Трамп заявив, що уряд президента Сирії Башара Асада "перетнув" червону межу" після хімічної атаки в провінції Ідліб, жертвами якої стали мирні жителі. Трамп зазначив, що хімічна атака вивела конфлікт у Сирії "на абсолютно новий рівень", а його ставлення до президента Сирії Башара Асада "дуже сильно змінилося".