Мінфін США готує введення нових санкцій проти Сирії

США планують запровадити нові санкції проти Сирії. Про це заявив глава мінфіну США Стівен Мнучін, передає РБК з посиланням на Reuters.

Як заявив Мнучін, нові санкції проти Дамаска стануть відповіддю на хімічну атаку в провінції Ідліб, в причетності до якої США звинувачують режим Башара Асада.

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В чому саме полягатимуть санкційні заходи Вашингтона влада США оголосить у найближчому майбутньому.

За словами чиновника, влада США очікує, що нові санкції "здійснять серйозний вплив на можливість ведення ділових зв'язків" із Дамаском.

"Ці санкції дуже важливі і ми використовуємо їх для досягнення максимального ефекту", - підкреслив глава мінфіну США.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що уряд президента Сирії Башара Асада "перетнув червону межу" після хімічної атаки в провінції Ідліб, жертвами якої стали мирні жителі.

Трамп зазначив, що хімічна атака вивела конфлікт у Сирії "на абсолютно новий рівень", а його ставлення до президента Сирії Башара Асада "дуже сильно змінилося".