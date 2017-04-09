Тіллерсон їде в Москву з доказами причетності РФ до хімічних атак Асада - The Sunday Times

Держсекретар США Рекс Тіллерсон відправиться наступного тижня в Москву, щоб представити перед Росією докази, що там знали про застосування урядовими військами хімічної зброї проти мирних жителів у Сирії і намагалися приховати це.

Про це пише The Sunday Times.

"Держсекретар президента Дональда Трампа Рекс Тіллерсон відправиться в Москву, щоб постати перед Росією з доказами, що вона знала і намагалася приховати смертельний зарін, застосований режимом (Асада) минулого тижня, в результаті чого 87 осіб загинуло", - йдеться в статті.

Тіллерсон вимагатиме від Путіна відмовитися від підтримки Асада.

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Нагадаємо, що Тіллерсон збирається в Москву 11-12 квітня, після зустрічі міністрів закордонних справ "Великої сімки". Перед Тіллерсоном в Москву повинен був прибути глава МЗС Великобританії Борис Джонсон, однак відмовився від візиту через ситуацію в Сирії.

А ось колега Джонсона, глава міноборони Великобританії Майкл Феллон, у статті для того ж Sunday Times поклав провину за загибель мирних громадян при хімічній атаці в сирійській провінції Ідліб на Росію. Він уточнив, що Москва несе за те, що трапилося не пряму, а опосередковану відповідальність, як "головний спонсор" режиму Башара Асада.

Як повідомляв УНІАН раніше, напад з імовірним застосуванням хімічної зброї стався вранці 4 квітня. За даними свідків, отруйний газ над містом розпорошили російські військові літаки Су, які належать повітряним силам РФ і Сирії. 5 квітня Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини повідомив, що число загиблих в результаті можливої хімічної атаки в місті Хан-Шейхун збільшилася до 72 осіб.