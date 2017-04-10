У Росії дітям до 14 років хочуть заборонити користуватися соцмережами: законопроект вже внесено до Держдуми

Депутат Держдуми Віталій Мілонов вніс у парламент законопроект "Про правове регулювання діяльності соціальних мереж". За задумом автора, це буде новий федеральний закон, що регулює спілкування в інтернеті, передає Медуза.

За ініціативою Мілонова, соцмережами не зможуть користуватися діти до 14 років, "незалежно від громадянства". Реєстрація в соцмережі буде відбуватися за посвідченням особи, що дозволяє встановити вік користувача.

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Користувачі не зможуть реєструватися у соцмережах під вигаданими іменами. Крім цього, Мілонов пропонує заборонити поширення в соцмережах скріншотів листування без дозволу осіб, які брали участь у ньому.

Раніше УНІАН повідомляв, що в законодавчих зборах Ленінградської області розроблено законопроект, що вводить, серед іншого, заборону на користування соцмережами дітям до 14 років.