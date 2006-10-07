У Франції відкрили меморіал на честь загиблих журналістів

Перший меморіал на честь журналістів, які загинули, виконуючи службові обов`язки, відкритий у суботу в місті Байє на півночі Франції. Ініціатором створення пам`ятника стала базована в Парижі неурядова міжнародна організація "Репортери без кордонів".

"Не забувайте журналістів. Знайте, що без них демократія б не існувала", - заявив на церемонії відкриття меморіалу генеральний секретар організації Робер Менар.

Пам`ятник складають чотири білі кам`яні стели, на яких гравійовані імена 406 журналістів, фотокореспондентів і операторів, які загинули, виконуючи редакційні завдання з 1997 по 2005 рік. Надалі меморіал передбачається розширити, присвятивши його пам`яті всіх журналістів, які загинули після 1994 року.

Меморіал репортерам розмістився неподалік меморіального музею битви в Нормандії, що, за задумом його творців, має символізувати небезпечність професії журналістів, які гинуть під час війни і в мирний час.

Сьогодні також стало відомо про загибель двох німецьких журналістів в Афганістані і вбивстві журналістки Ганни Політковської в Москві.

РІА "Новости"