Країни ЄврАзЕС зберуть 10 млрд. дол. в антикризовий фонд

Країни ЄврАзЕС вирішили створити антикризовий фонд у розмірі 10 млрд. доларів.

Як повідомляє радіо “Свобода”, про це заявив сьогодні Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО після зустрічі лідери Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Росії й Таджикистану, які формують Євразійське економічне співтовариство.

За словами О.ЛУКАШЕНКА, Росія планує вкласти у фонд 7,5 млрд. доларів, Казахстан – 1 млрд. Інші країни визначаться зі своїми внесками протягом місяця, і за три місяці фонд буде сформований.

За його словами, кошти з фонду виділятимуться країнам-учасникам співтовариства у разі виникнення кризових ситуацій, пов`язаних із соціальними та економічними проблемами.