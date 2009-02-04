Країни ЄврАзЕС зберуть 10 млрд. дол. в антикризовий фонд
23:42, 04 лютого 2009Світ
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Про це повідомив Олександр Лукашенко
Країни ЄврАзЕС вирішили створити антикризовий фонд у розмірі 10 млрд. доларів.
Як повідомляє радіо “Свобода”, про це заявив сьогодні Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО після зустрічі лідери Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Росії й Таджикистану, які формують Євразійське економічне співтовариство.
За словами О.ЛУКАШЕНКА, Росія планує вкласти у фонд 7,5 млрд. доларів, Казахстан – 1 млрд. Інші країни визначаться зі своїми внесками протягом місяця, і за три місяці фонд буде сформований.
За його словами, кошти з фонду виділятимуться країнам-учасникам співтовариства у разі виникнення кризових ситуацій, пов`язаних із соціальними та економічними проблемами.
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