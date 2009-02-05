Україна та ЄС погодили пріоритети на 2009 рік

У ході засідання Україна – Трійка ЄС на міністерському рівні погоджено пріоритети у відносинах між Україною та ЄС на 2009 рік.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України.

Підкреслювалося, що цей рік має стати першим у практичному запровадженні політичної асоціації та економічної інтеграції ще до підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

У ході засідання особливо підкреслено ключову роль нового практичного інструмента, який, починаючи з 2009 року, має замінити План дій Україна-ЄС.

Під час засідання наголошувалося на важливій ролі у розвитку зовнішньополітичної ініціативи „Східне партнерство”. Сторони обговорили також заплановане проведення інавгураційного Саміту „Східне партнерство” 7 травня 2009 року.