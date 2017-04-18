"Disney" створить кіноверсії своїх найпопулярніших мультфільмів (відео)

Компанія «Disney» випустить 19 фільмів-ремейків своїх знаменитих мільтфільмів. Зокрема, планується, що кіноверсії вийдуть в прокат найближчими роками, пише «Іnsider».

Шанувальникам варто чекати екранізації історії, починаючи від таких бестселлерів студії, такі як «Король Лев» та «Алладін» до менш популярних історій із персонажами Червона троянда та Круелла де Віль.

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У «Disney» також планують, що найпопулярніші екранізації мультфільмів будуть включати в себе і спін-оффи, зокрема Тінкербел та Джин із «Алладіна».

У «Disney» вже планують продовження таких останніх хітів, як «Малефісента» і «Книга джунглів».

Як повідомляв УНІАН раніше, у мережі з'явився трейлер нових "Качиних історій". Нову версію легендарного мультсеріалу покажуть на телеканалі Disney XD вже влітку.