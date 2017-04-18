У Сирії арештували ватажка ІДІЛ - ЗМІ

У Сирії арештували ватажка терористичного угрупування «Ісламська держава» Абу Бакра Аль-Багдаді. Про це повідомляється на сайті Європейського департаменту з безпеки та інформації (DESI).

Повідомляється, що ватажка ІДІЛ Аль-Багдаді затримали, коли він намагався втекти із Іраку в Сирію.

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Зазначається, що терориста затримали російські та сирійські військові. Інших подробиць в DESI не повідомляють, інформація про затримання Аль-Багдаді уточнюється.