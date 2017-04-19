Палата громад Британії підтримала ініціативу Мей щодо дострокових парламентських виборів
За відповідне рішення проголосували 522 члени Палати громад. Проти голоси віддали 13 членів парламенту.
Палата громад Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії (нижня палата британського парламенту) підтримала ініціативу прем'єр-міністра Терези Мей 8 червня провести дострокові парламентські вибори.
Як повідомляє британське видання The Telegraph, члени парламенту переважною більшістю підтримали заклик Мей провести дострокові вибори.
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За відповідне рішення проголосували 522 члени Палати громад. Проти голоси віддали 13 членів парламенту.
При підтримці лейбористів та ліберальних демократів, прем'єр-міністр від консерваторів легко змогла домогтися підтримки у понад 434 голоси, які необхідні для набрання відповідною ініціативою чинності. Водночас представники Шотландської національної партії утрималися під час голосування.