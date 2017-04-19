Палата громад Британії підтримала ініціативу Мей щодо дострокових парламентських виборів

Палата громад Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії (нижня палата британського парламенту) підтримала ініціативу прем'єр-міністра Терези Мей 8 червня провести дострокові парламентські вибори.

Як повідомляє британське видання The Telegraph, члени парламенту переважною більшістю підтримали заклик Мей провести дострокові вибори.

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За відповідне рішення проголосували 522 члени Палати громад. Проти голоси віддали 13 членів парламенту.

При підтримці лейбористів та ліберальних демократів, прем'єр-міністр від консерваторів легко змогла домогтися підтримки у понад 434 голоси, які необхідні для набрання відповідною ініціативою чинності. Водночас представники Шотландської національної партії утрималися під час голосування.