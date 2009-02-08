Україна та Польща підготували для ЮНЕСКО перелік дерев’яних церков
Вноситимуть до культурної спадщини
Україна та Польща обговорили список дерев’яних церков, які країни спільно пропонують внести до переліку культурної спадщини ЮНЕСКО.
Про це УНІАН повідомили у посольстві України в Польщі.
Згідно з повідомленням, 6 лютого українські дипломати разом з представниками Державної служби у справах національної культурної спадщини, науковцями-реставраторами, керівництвом Державного історико-архітектурного заповідника і Міжнародного центру охорони культурної спадщини обговорили питання підготовки заявок на внесення до Переліку світової культурної спадщини ЮНЕСКО спільного українсько-польського транскордонного об’єкту — дерев’яних церков обох держав.
Члени української делегації ознайомили дипломатів із переліком церков, які пропонується внести до переліку ЮНЕСКО, станом сакральних об’єктів і наголосили на необхідності тісної співпраці українських і польських фахівців у збереженні спільної культурної спадщини.
Українська делегація розповіла про функціонування та перспективні плани розвитку Міжнародного центру охорони культурної спадщини.
Крім того, перед присутніми виступив представник польського неурядового товариства «Королик Волоський» і розповів, що Товариство було створене з метою порятунку греко-католицької церкви, яка стоїть на території, де колись було село Королик Волоський у Підкарпатському воєводстві, яке було спалене у 1946 р. Колишні мешканці села об’єднуються, щоб врятувати цінну пам’ятку культури і архітектури. Члени української делегації запропонували допомогу в організації дослідження, замірів пам’ятки та виконання проектної документації її відновлення, у пошуку партнерів в Україні та вихідців із села Королик Волоський.