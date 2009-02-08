Україна та Польща підготували для ЮНЕСКО перелік дерев’яних церков

Україна та Польща обговорили список дерев’яних церков, які країни спільно пропонують внести до переліку культурної спадщини ЮНЕСКО.

Про це УНІАН повідомили у посольстві України в Польщі.

Згідно з повідомленням, 6 лютого українські дипломати разом з представниками Державної служби у справах національної культурної спадщини, науковцями-реставраторами, керівництвом Державного історико-архітектурного заповідника і Міжнародного центру охорони культурної спадщини обговорили питання підготовки заявок на внесення до Переліку світової культурної спадщини ЮНЕСКО спільного українсько-польського транскордонного об’єкту — дерев’яних церков обох держав.

Члени української делегації ознайомили дипломатів із переліком церков, які пропонується внести до переліку ЮНЕСКО, станом сакральних об’єктів і наголосили на необхідності тісної співпраці українських і польських фахівців у збереженні спільної культурної спадщини.

Українська делегація розповіла про функціонування та перспективні плани розвитку Міжнародного центру охорони культурної спадщини.

Крім того, перед присутніми виступив представник польського неурядового товариства «Королик Волоський» і розповів, що Товариство було створене з метою порятунку греко-католицької церкви, яка стоїть на території, де колись було село Королик Волоський у Підкарпатському воєводстві, яке було спалене у 1946 р. Колишні мешканці села об’єднуються, щоб врятувати цінну пам’ятку культури і архітектури. Члени української делегації запропонували допомогу в організації дослідження, замірів пам’ятки та виконання проектної документації її відновлення, у пошуку партнерів в Україні та вихідців із села Королик Волоський.