Кількість жертв лісових пожеж в Австралії зросла до 85 осіб

Кількість загиблих у лісових пожежах, що вирують на півдні Австралії, продовжує зростати.

За останніми даними, вогняна стихія забрала життя вже 85 осіб, передає ІТАР-ТАСС.

Зруйновано цілі міста, тисячі людей лишилися без житла.

Станції переливання крові відчувають дефіцит у донорах. Ухвалено рішення закрити 72 школи штату.

Раніше прем`єр-міністр країни Кевін РАДД оголосив про створення Надзвичайного фонду допомоги жертвам стихії зі статутним капіталом у 10 млн. дол.

У боротьбі з вогняною стихією задіяно сотні пожежних розрахунків, що локалізують вогонь із повітря. Їхню роботу значно ускладнюють погодні умови. Згідно з прогнозами синоптиків, температура повітря, що перевищує позначки в 40 градусів, протримається на континенті ще як мінімум декілька днів.