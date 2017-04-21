Сирія зберегла частину хімічної зброї - США

Міністр оборони США Джеймс Меттіс заявив, що Сирія досі має певну кількість хімічної зброї. Про це він сказав на прес-конференції в Тель-Авіві, повідомляє Reuters.

"Я можу авторитетно сказати, що вони зберегли частину (хімічної зброї, - ред.). Це є порушенням резолюцій Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй, і це має обговорюватися на дипломатичному рівні", - сказав Меттіс.

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У той же час на запитання журналістів, чи перемістили сирійські військові свої літаки до російської бази в Латакії.

"Вони розосередили свої літаки, без сумніву. Вони переміщували свої літаки в останні дні", - сказав Меттіс.

Як повідомляв УНІАН раніше, ізраїльські військові також заявили про наявність у сирійського президента Башара аль-Асада ще кілька тонн хімічної зброї. Високопоставлений ізраїльський військовий в ході брифінгу для ізраїльських журналістів сказав, що «кілька тонн хімічної зброї» залишилися в руках сил Асада. За даними деяких місцевих ЗМІ з посиланням на джерело в середовищі військових, режим Асада має хімічну зброю обсягом до трьох тонн.