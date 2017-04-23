У Франції через підозрілу машину евакуювали виборчу дільницю
14:53, 23 квітня 2017Світ
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Біля будівлі залишили викрадену машину з працюючим двигуном.
Ілюстрація REUTERS
На сході Франції в місті Безансон через підозрілу машину евакуювали виборчу дільницю. Евакуацію оголосили після того, як перед будівлею залишили раніше викрадений автомобіль з працюючим двигуном. Про це з посиланням на МВС країни повідомляє Reuters.
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Підозрілий автомобіль був зареєстрований як викрадений. Його номери - підроблені. Громадян попросили покинути дільницю, поки сапери оглядали машину.
У Франції сьогодні відбувається перший тур президентських виборів. Заходи безпеки посилені у зв'язку кількома недавніми терактами. Виборчий процес охороняють 50 тисяч правоохоронців.
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