У Франції через підозрілу машину евакуювали виборчу дільницю

На сході Франції в місті Безансон через підозрілу машину евакуювали виборчу дільницю. Евакуацію оголосили після того, як перед будівлею залишили раніше викрадений автомобіль з працюючим двигуном. Про це з посиланням на МВС країни повідомляє Reuters.

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Підозрілий автомобіль був зареєстрований як викрадений. Його номери - підроблені. Громадян попросили покинути дільницю, поки сапери оглядали машину.

У Франції сьогодні відбувається перший тур президентських виборів. Заходи безпеки посилені у зв'язку кількома недавніми терактами. Виборчий процес охороняють 50 тисяч правоохоронців.