США ввели нові санкції проти Сирії у відповідь на хіматаку в Ідлібі

США ввели персональні санкції проти 271 співробітника Сирійського науково-дослідного центру у відповідь на хімічну атаку сирійського режиму проти мирного населення в провінції Ідліб на початку квітня, пише Російська служба Бі-Бі-Сі.

Про розширення американських санкцій проти Сирії оголосив міністр фінансів Стівен Мнучин. Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США внесло у чорний список 271 співробітника центру.

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За словами Мнучина, це вчені-хіміки, а також люди, що працюють в суміжних областях - влада США вважає, що всі вони щонайменше з 2012 року працювали над програмою по виготовленню хімічної зброї для уряду Башара Асада. Їх активи в США повинні бути заморожені. Американським громадянам буде заборонено мати з ними які небудь стосунки.

Влада США вважає, що саме в цьому науковому центрі був виготовлений зарин, який урядові збройні сили використовували для проведення хімічної атаки в місті Хан-Шейхуні в провінції Ідліб, контрольованому повстанцями.

"Ці санкції націлені на науковий центр, який забезпечив жахливу атаку диктатора Башара Асада проти невинних чоловіків, жінок і дітей", - йдеться в заяві Мнучина, якого цитує агентство Associated Press.

Раніше в понеділок анонімне джерело в уряді США в бесіді з тим же агентством розповіло, що уряд готує нові санкції, націлені на прихильників Асада.

Проти того ж Сирійського науково-дослідного центру ще в 2005 році вводив санкції президент Джордж Буш-молодший. При президентові Бараку Обамі санкції накладалися на імовірно пов'язаних з інститутом бізнесменів і компанії.

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Як повідомляв УНІАН раніше, напад з ймовірним застосуванням хімічної зброї стався вранці 4 квітня в Ідлібі. За даними свідків, отруйний газ над містом розпорошили російські військові літаки Су, які належать повітряним силам РФ і Сирії.

5 квітня Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини повідомив, що кількість загиблих унаслідок можливої хімічної атаки в місті Хан-Шейхун склала 72 людини, сотні постраждали.

У відповідь на цю атаку США завдали ракетного удару по авіабазі в Сирії. Пентагон заявив, що 59 крилатих ракет «Томагавк» були випущені о 4.40 за сирійським часом з есмінців у східній частині Середземного моря. Президент США Дональд Трамп пояснив, що діяв у «життєво важливих інтересах національної безпеки Америки», щоб запобігти використанню хімічної зброї. За його словами, база, з якої завдали удару, була точкою старту для хімічної атаки.